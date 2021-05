Hygea lutte contre les mariages hasardeux et remet les papiers avec les cartons

Sachets de chips, bouteilles en plastique, films plastiques, PMC, berlingots, voilà le genre de déchets que les agents de l’Intercommunale IDEA retrouvent régulièrement lors des collectes papiers-cartons.

Si l’Intercommunale déplore cette situation c’est parce qu’elle n’est pas sans conséquence sur le processus de recyclage d’abord, sur le coût pour la collectivité ensuite.

Hygea rappelle ainsi que les lots de papiers-cartons collectés qui contiennent de nombreux déchets inappropriés ne peuvent bénéficier d’une seconde vie d’emballages recyclés. Ils sont incinérés. Les déchets interdits peuvent même représenter un danger pour les collecteurs et les recycleurs en produisant un incendie par exemple.

Tout ne va pas avec tout

Pour lutter contre ces dérives, Hygea (en collaboration avec Fost Plus) lance ce lundi 17 mai une campagne de sensibilisation autour de la symbolique des mets incompatibles. Dans cette campagne, Hygea pointe le Top 5 des indésirables. Ainsi, les cartons à pizzas souillés et les berlingots n’ont rien à faire dans le ramassage des papiers-cartons. Pas plus que les bouteilles en plastique, les films plastiques et les sachets de chips.

Pour que les oublieux prennent conscience des retombées sur l’environnement de leurs approximations, Hygea précise que des supports de communication ont été fournis aux communes qui dépendent de l’Intercommunale.