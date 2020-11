Hygea: l'Assemblée Générale avalise le résultat de la concertation avec la direction

Le résultat de la réunion de concertation qui s'est déroulée lundi entre syndicats et direction d'Hygea a été avalisé mardi par l'Assemblée Générale du personnel, a indiqué la CGSP. Plusieurs avancées sont intervenues au niveau de l'attribution de la prime Covid et le travail a repris normalement.

La prime Covid, qui était à l'origine du mécontentement et des actions de grève de ces derniers jours, a été élargie à l'ensemble des travailleurs. "Cette prime avait été limitée aux travailleurs du secteur des collectes des déchets, ce que nous ne pouvions pas accepter", a indiqué Laurent Dufrasne (CGSP). "La prime a été élargie, après la concertation, au secteur des recyparcs. Le secteur administratif et une partie de la ligne hiérarchique bénéficieront quant à eux d'une journée de congé supplémentaire. L'attribution de ces primes et compensations sera effectuée sur base d'une période de référence de 44 jours au cours de la crise sanitaire. La prime est de 6,38 euros par jour presté pendant la période. L'enveloppe fermée, qui était initialement plafonnée à 68.000 euros a été revue à la hausse à 84.000 euros, compte tenu de l'élargissement à l'ensemble des travailleurs."

Après la grève du secteur des collectes de jeudi et vendredi, le travail a repris normalement depuis lundi à l'Hygea.