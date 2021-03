Hygea: il est toujours bleu mais votre "nouveau sac bleu" acceptera de nouveaux déchets dès ce 1er avril

Les citoyens des 24 communes affiliées à l'intercommunale Hygea pourront mettre de nombreux emballages ménagers supplémentaires dans leurs sacs bleus jusqu'ici réservés aux PMC à partir du 1er avril. Huit kilos de déchets d'emballages ménagers en plastique par an vont ainsi quitter le sac d'ordures ménagères, ce qui permettra de recycler davantage, a indiqué lundi l'intercommunale de Mons-Borinage-Centre.

Presque tous les emballages ménagers en plastiques vont intégrer, dès le 1er avril, les sacs bleus dans la zone Hygea. Seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons sont actuellement autorisés dans les sacs PMC. Dès le mois d'avril, presque tous les emballages ménagers en plastique seront acceptés dans le "nouveau sac bleu", soit, notamment, les pots de yaourt, les raviers de beurre, les sacs et films en plastique. Certains emballages composés de plusieurs parties, comme une barquette et un film plastique, qui ne suivent pas la même filière de recyclage, devront toutefois être séparés avant d'être placés dans le sac bleu. "Concrètement, environ 8 kilos de déchets d'emballages ménagers en plastique par an vont quitter les sacs blancs d'ordures ménagères, qui sont incinérés, pour le sac bleu et qui seront désormais recyclés", a précisé l'Hygea, soulignant que le nouveau processus doit permettre d'économiser de l'énergie et de limiter les émissions de CO2.

Les dates de collectes resteront les mêmes. Les sacs bleus actuels resteront valables jusqu'à épuisements des stocks. Les nouveaux sacs, du même volume que les sacs actuels, seront vendus au même prix. Un projet-pilote de collecte élargie avait été lancé en 2016 à Frameries, où les citoyens ne connaîtront donc pas de changement des règles de tri à partir du 1er avril.