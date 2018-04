Huy: une coupe de cheveux à moindre prix avec l'opération du "Lundi samaritain"

Ce lundi 9 avril, hommes et femmes pourront bénéficier d'une coupe de cheveux à moindre coût au salon "Coiffure F" à Huy. Une opération philanthropique qui a pour objectif de venir en aide à deux associations locales.

Le patron du salon "Coiffure F", situé le long de l'avenue Albert 1er à Huy, proposera des coupes à prix modiques. L'argent récolté sera reversé dans son intégralité à deux associations: le Domaine asbl et les Iles de Paix.

Après le succès de l'opération en 2014, dont les bénéfices ont été reversés à un orphelinat du Pérou, le patron du salon de coiffure hutois a choisi, cette année, de réitérer l'opération mais en venant en aide aux associations locales. "Après quelques années d'absence, nous revoilà, remontés à bloc pour réitérer notre belle action de solidarité. Comme ce fut le cas auparavant, les profits de cette journée seront reversés à des œuvres humanitaires qui seront cette fois plus locales", commente-t-il.

5 euros les hommes, 10 les femmes

Parmi celles-ci, "Le Domaine asbl", situé à Antheit dans la commune de Wanze, offre un service d'accueil et d'aide éducative aux familles en difficultés ayant des enfants de 3 à 18 ans. Quant à l'ONG "Iles de Paix", "elle concrétise sa mission, en Belgique, notamment au travers d'un programme d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire en faveur de l'agriculture familiale durable et l'alimentation responsable dans le monde", détaille le guide social.

De 9h00 à 18h00, ce lundi 9 avril, les hommes pourront se faire couper les cheveux pour la somme de 5 euros et les femmes pour 10 euros. Le salon précise qu'il est nullement nécessaire de prendre rendez-vous.