Huy: premier bilan positif pour le nouveau plan d'action propreté

La Ville de Huy a élaboré un plan propreté plus drastique au cours de l'été dernier, mis en application depuis janvier dernier. Il s'agit d'une manière pour le collège d'éduquer une partie de la population pour une meilleure cohésion sociale. Le bilan au terme de ces quatre mois est encourageant.

La propreté dans l'espace publique représente une préoccupation quotidienne de la Ville de Huy. Les actes d'incivilité sont souvent le fait de quelques-uns et nuisent à la cohésion sociale d'une ville. Lors de la discussion budgétaire l'an dernier, le collège a ainsi fait le choix de durcir le plan de propreté, en se dirigeant progressivement vers une tolérance zéro.

Au total, ce sont 110.000 euros qui ont été inscrits au budget pour la propreté publique. Ce plan d'action se compose de six phases: la collecte des déchets organiques avec l'instauration de nouveaux sacs prévus à cet effet, la collecte des encombrants par la Ressourcerie du Pays de Liège, un plan d'achat de 45 nouvelles publiques qui seront installées à endroits stratégiques de la Ville, des zones de bulles à verres enterrées, un plan de communication varié et constant ainsi qu'une politique de répression via des agents et des caméras.

"Nous avons débloqué des moyens importants pour permettre un mieux vivre ensemble et éduquer une partie de la population qui ne respecte pas l'environnement. On a investi dans de nouveaux services qui, on le constate au terme de ce bilan, portent leurs fruits. Mais à un moment donné, on appliquera une tolérance zéro. Les équipes communales y travaillent quotidiennement mais chacun doit participer à l'effort", a exprimé le bourgmestre de Huy, Christophe Collignon.