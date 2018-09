Huy: les prescriptions artistiques du CHR

Le CHR de Huy propose, jusqu'à la mi-décembre, une exposition intitulée "Prescription".

Il faut savoir que l'art dans les hôpitaux existe dans de nombreux pays. Cela peut permettre de se sentir mieux, de découvrir des choses et de se nourrir visuellement de ce que peut apporter un peintre et ses toiles.

Un des buts de cette exposition est d'humaniser l'hôpital. Le patient face à une œuvre d'art laisse aller son imagination et durant quelques instants pense moins à sa maladie. C'est aussi l'occasion de dialoguer avec d'autres personnes qui gravitent dedans et autour du CHR de Huy.

Mais l'ambition des organisateurs ne se limite pas là. Comme l'explique Julie Maréchal qui travaille au Centre Culturel de Huy. "L'enjeu est également de faire un appel à projet pour que le corps médical, aussi bien les médecins et le personnel soignant qui ont une fibre artistique et qui développent leur art puissent proposer leurs œuvres au comité de sélection de la Ville de Huy."

3 peintres exposent

Dans la galerie commerciale, dans le couloir du 2e étage et dans la salle d'attente du service de chirurgie de l'hôpital de jour, sont exposées les oeuvres des artistes Anastasio Marquez, Joseph Njié qui est un artiste africain et Djibo qui est un artiste hutois également d'origine africaine. Ils utilisent tous des peintures très colorées.

Anastasio Marquez est espagnol d'origine, il vit à Huy depuis 1998. Il a commencé par faire de la gravure et il s'est ensuite tourné vers la peinture. Et c'est cet art qu'il préfère.

"Le lien que l'on peut attribuer à mes toiles par rapport à l'hôpital, se situe dans les souffrances, la joie ainsi que la vie avec ses qualités et ses défauts, explique Anastasio Marquez. J'aborde souvent le thème de la musique car cela fait rêver et tout être humain a besoin de cette notion de rêve. Les émotions sont également très présentes dans mes tableaux. Elles sont traduites par la couleur ainsi que par les formes et les volumes. Les sujets animaliers m'inspirent également beaucoup. Il y a des poissons, des chats. La nature m'interpelle beaucoup car elle est emplie d'innocence et c'est ce que beaucoup de personnes recherchent également dans leur cheminement personnel".