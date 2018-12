Huy: les avocats contestent le redécoupage des cantons judiciaires devant le Conseil d'Etat

A Huy, l'ordre des avocats a introduit devant le Conseil d'Etat, un recours contre l'Etat belge. Il dénonce l'actuelle réforme de la justice. Selon les avocats hutois, la réforme des cantons judicaires menace la justice de proximité. Dans un arrêté royal paru le 1er août, le redécoupage des cantons judicaires prive la région hutoise d'environ 30 000 justiciables. Ils devront désormais se rendre au palais de justice de Liège pour être jugés.

Environ 30 000 justiciables hutois devront désormais se rendre à Liège

L'ordre des avocats du barreau de Huy a introduit une requête en annulation devant le Conseil d'Etat. Maître Xavier Mercier, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Huy: "en supprimant les communes de Hannut, Lincent, Engis, Hamoir, Comblain-au-Pont et Ferrieres, vous faites que tous leurs habitants -ça représente environ 30 000 habitants sur les 140 000 de notre division- doivent faire un nombre de kilomètres beaucoup plus important. Prenez par exemple, quelqu'un qui vient de Hannut, il devait faire 23 kilomètres pour se rendre à Huy. Il devra dorénavant en faire 42 alors que l'offre de transports en commun entre Hannut et Liège est quasiment inexistante. C'est une menace pour les justiciables les plus précarisés."

C'est une menace sur la justice de Proximité

Pour le bâtonnier, cette réforme est une menace sur la justice de proximité. Elle vide de sa substance à Huy, un palais de justice construit récemment: "quand vous voyez que le palais de justice de Namur est en train de s'écrouler, on est en train de fermer parallèlement à cela, le palais de justice de Huy -qui est un palais moderne... C'est aberrant! Les avocats hutois dénoncent un manque de magistrats à Huy. Et ils critiquent aussi la recentralisation des dossiers de droit commun du parquet de Huy vers celui de Liège. Une solution serait selon eux, de transférer les 44000 habitants des communes du canton judiciaire de Waremme de Liège vers celui de Huy.