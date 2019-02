Huy: le propriétaire d'un terrain dangereux perd en justice contre la Ville

Le terrain en question est situé le long de la chaussée Napoléon, une Nationale à l’entrée de la ville. De nombreux rochers et pierres ont déjà atterri sur la voirie. Et, comme le précise le journal l'Avenir, la ville de Huy vient d'obtenir gain de cause devant le tribunal de première instance, au terme d’une longue procédure…

Un parcours du combattant puisque les premières chutes de pierres datent d'il y a deux ans. Les pompiers ont immédiatement rédigé un rapport qui confirmait que les automobilistes et piétons qui circulaient en contrebas étaient menacés.

La Ville a dû prendre des mesures en urgence, en plaçant des barrières de protection. Elle a exigé du propriétaire qu'il évacue tout ce qui menaçait de tomber : arbres, pierres et rochers. Mais sa compagnie d’assurance a adressé une fin de non-recevoir aux autorités communales, qui n'ont donc pas eu le choix : elles sont allées en justice.

Et le tribunal de première instance de Huy vient de condamner le propriétaire du terrain à sécuriser les lieux. Le tribunal considère qu'il a fait "un usage abusif de son droit de propriété" en n’entretenant pas son terrain. La justice lui impose donc de sécuriser de manière permanente et efficace les parcelles et réaliser tous les travaux nécessaires à la protection du voisinage, des personnes, des immeubles et de la Nationale.

Ce propriétaire a jusqu'à la mi-avril pour effectuer les aménagements. Et il a confirmé aux autorités communales qu'il allait, enfin, retrousser ses manches.