Huy : Joseph George quitte la vie politique

Après près de 30 ans passés au conseil communal de Huy, l'échevin cdH décide de tirer sa révérence. Il ne se présentera pas aux prochaines élections communales. L'intéressé s'explique : une envie de tourner la page et de se consacrer à sa vie personnelle, rien d'autre.

C'est une annonce surprise, inattendue car Joseph George est une figure familière de la vie politique hutoise. Au compteur : presque trente ans au conseil communal de Huy -dont pratiquement 10 au sein de la majorité, comme échevin- et 20 ans au conseil provincial. Joseph Georges a aussi été député fédéral, de 2007 à 2014.

Aujourd'hui premier échevin en charge de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du tourisme et des musées, il ne se présentera donc pas aux prochaines élections communales de 2018 et ne briguera plus aucun autre mandat. Une décision que l'intéressé justifie uniquement par des motivations personnelles : "il y a un temps pour faire autre chose que de travailler dans des dossiers. On aspire aussi parfois à du temps pour soi. On ne se rend pas toujours compte de la charge que représente la politique quand on a une activité professionnelle à côté".

On aurait pu éviter la séquence Publifin et toutes ses conséquences

Certes, le monde politique n'est pas toujours tendre, "c'est un lieu de pouvoir et de rapports de force", mais Joseph Georges assure qu'il a su faire avec. "Il faut savoir passer au delà des petits égoïsmes, il faut toujours voir l'intérêt général, voir à long terme et refuser les petites connaissances et complaisances".

Un regret ? La réponse fuse : "cette proposition de loi que j'avais déposée en 2013 au parlement et qui n'est pas passée. Elle visait à rendre transparentes les rémunérations dans les sociétés de droit privé et à forcer leur publication." Joseph Georges en est convaincu, s'il avait été suivi dans sa proposition, un scandale comme celui de Publifin aurait pu être évité. Le résultat c'est ce climat de défiance et cette, "classe politique anormalement et exagérément décriée", selon l'échevin humaniste.

Loin de ces turbulences politiques, Joseph George compte à présent apprendre l'Italien et se remettre sérieusement au vélo.