Huy : des chèques pour injecter un million dans l’économie locale à Huy

Le collège communal de Huy a indiqué mercredi éditer deux types de chèques pour soutenir le pouvoir d’achat des Hutois et aider à la relance économique : des chèques 'solidaires' et des chèques 'relance commerce'. Un peu moins d’un million, 960.000 euros, devraient donc être injectés dans le commerce hutois.

"Le collège, en plus des mesures d’exonération, a voulu trouver le moyen de soutenir ceux qui sont le plus en difficulté lors de cette crise en aidant de manière plus importante encore les familles monoparentales et en apportant un soutien au tissu économique", explique Christophe Collignon, député-bourgmestre. Concrètement, les chèques 'solidaires' auront une valeur faciale de 10 euros.

Les personnes concernées seront celles déjà bénéficiaires du RIS ou de la GRAPA à la date du 1er avril, les personnes demandeuses d’emploi indemnisées à la date du 1er avril et les personnes qui totalisent au moins 15 jours de chômage temporaire au cours de la période s’étendant du 15 mars au 15 mai. Ces personnes auront droit à quatre chèques de 10 euros. Les familles monoparentales issues d’une de ces catégories en recevront quant à elle six. Ces chèques 'solidaires' ont une valeur de 160.000 euros. Les chèques 'relance commerce' auront également une valeur faciale de 10 euros, mais seront vendus aux Hutois au prix de 8 euros.

La Ville précise que chaque ménage pourra acquérir au maximum huit chèques. Cela représente un chiffre d’affaires de 800.000 euros pour le commerce local et le coût de la mesure pour la Ville de Huy est de 160.000 euros. "Cette action s’ajoute aux mesures prises depuis le début de la crise comme l’exonération des acteurs du secteur Horeca restés à l’arrêt depuis le début de la crise, de la taxe sur les terrasses et de la taxe sur les débits de boissons, la suspension des taxes et redevances sur les marchés, les foires et les agences de pari le temps de la crise et aide à la fédération des commerçants,…".

La ville de Huy conclut en rappelant que ses services réalisent un relevé des secteurs les plus durement touchés par la crise afin de proposer à moyen terme un plan de soutien et de relance secteur par secteur.