Huy: 1500 appâts dans les égouts pour la campagne de dératisation annuelle

En novembre, on voit plus de rats avec la montée des eaux

En novembre, les rats sont plus visibles à cause de la montée des eaux

Arnaud Massart est employé de la firme de dératisation Insectira. Accompagné d'un employé communal, il explique sa technique dans les rues de Tihange: "Je descends les blocs au fond de l'égout à l'aide d'un fil de fer. Au fond, je les relève de deux, trois centimètres pour éviter le contact avec l'eau. Hier, nous avons fait 170 égouts." Budget pour cette campagne de dératisation: 3000 euros pour la pose d'environ 1500 appâts. Eric Dosogne, échevin des travaux à la ville de Huy: "en période automnale, on voit une résurgence de la présence des rats parce qu'il y a la montée des eaux dans les rivières et donc certaines galeries sont inondées et donc ils remontent et on a une sensation qu'il y a plus de rats." En dératisation, les priorités vont aux lieux hyper urbanisés, le centre-ville et le long des rivières. Certains particuliers se plaignent d'avoir des rats chez eux. La ville leur met à disposition gratuitement des appâts à venir chercher, des appâts qui sont différents de ceux des dératisateurs professionnels.