Huit et dix ans de prison pour une tentative d'assassinat à Gedinne

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, deux individus de 20 ans poursuivis pour une détention arbitraire et une tentative d'assassinat commises à Gedinne et à Wellin, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2019, à des peines de huit et dix ans de prison ferme.

Les deux prévenus se sont attaqués à un homme de 71 ans, chez lui. L'un d'eux lui reprochait d'avoir crevé les pneus de son tracteur et de lui avoir fait perdre son boulot.

Vers 20h00 le soir des faits, les deux prévenus se sont rendus chez le septuagénaire armés d'une carabine à plomb et d'un fusil de chasse et munis de corde à ballot. Lorsqu'il a ouvert la porte, l'homme a immédiatement reçu un coup de boule puis un plomb dans le ventre après être tombée au sol.

Les prévenus l'ont ligoté et menacé pour ensuite l'emmener de force en voiture. Ils voulaient, disaient-ils lors de l'audience, l'emmener à Dinant pour qu'il rentre à pied jusque Gedinne. Mais leur projet criminel était tout autre. A trois reprises durant l'enquête, l'un des deux prévenus a indiqué que le plan de base était de jeter le septuagénaire par dessus le parapet du viaduc de Dinant. La victime a pu échapper à cela après avoir réussi à se défaire de ses liens et en sautant de la voiture. Le conducteur a alors effectué une marche arrière pour tenter de le percuter, en vain. La victime s'est finalement réfugiée dans une friterie où elle a pu être secourue.