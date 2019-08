Huit ans de prison pour tentative de meurtre après une première condamnation en assises

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Jonathan E., un Nivellois né en 1986, à huit ans de prison ferme. Déjà condamné en 2011 par la cour d'assises à vingt-quatre ans de réclusion pour assassinat, l'intéressé avait été libéré sous conditions par le tribunal d'application des peines en octobre 2018. Mais le 22 février 2019, soupçonnant sa compagne de l'avoir trompé, il l'a emmenée dans la campagne entre Nivelles et Ittre et a tenté de la tuer en l'étranglant. La victime avait réussi à lui échapper en simulant une perte de connaissance.

Alors que le prévenu l'avait déjà rouée de coups dans cet endroit isolé, la victime avait quitté leur véhicule alors qu'une partie de ses ses vêtements lui avait été arrachée. Elle a été étranglée après avoir été mise au sol par Jonathan E. Elle a expliqué qu'elle avait la vue qui se brouillait, ses oreilles commençaient à bourdonner et ses membres picotaient. Se sentant "partir", elle avait supplié son compagnon d'arrêter mais il avait encore serré son cou plus fort et elle a décidé de simuler une perte de connaissance. Le prévenu s'est alors éloigné vers sa voiture en disant "je vais te cramer".

Pensant qu'il allait chercher de l'essence, la victime s'est sauvée en courant et a été recueillie par un riverain, en état de choc et le visage défiguré par les coups. A l'audience, le prévenu ne niait pas s'être montré violent mais contestait l'intention homicide.

Le jugement rendu mercredi estime qu'il s'agit bien d'une tentative de meurtre. Compte tenu de l'extrême gravité des faits, de l'absence de regrets du prévenu, du danger social que celui-ci représente et de ses antécédents judiciaire, le tribunal a prononcé les huit ans de prison ferme requis par le ministère public à l'audience.