Houyet: les kayakistes vont enfin pouvoir effectuer la grande descente

Ces derniers jours, il était impossible de réserver une descente de la Lesse en kayak depuis Houyet et d’effectuer la grande descente de 21 km jusque Anseremme. En cause, un différend entre l’unique loueur de kayaks, Dinant Evasion, et la commune de Houyet qui avait décidé de revoir sa taxe kayak. Cette révision n’a pas plu à Dinant Evasion, qui estimait qu’elle était excessive. En réaction celui-ci à boycotter la commune et ne proposait plus que le petit parcours de 12 km à partir de Gendron.

Tout est bien qui finit bien

Finalement, la commune de Houyet rétropédale un peu et allège la taxe cette année. En échange Dinant Evasion s’engage, notamment, à réaménager la zone d’embarcation de Houyet et à plancher sur un nouveau parcours.



La descente en kayak depuis Houyet sera à nouveau accessible dès la fin du mois selon plusieurs médias locaux.