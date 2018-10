Houyet 2018: match très serré entre Didier Rouard et Hélène Lebrun

Les deux premières listes à Houyet sont aux coudes à coudes : Union villageoise (Hélène Lebrun) 36,86 % et Motiv'Action 35,28 %. Les deux listes récoltent six sièges. ADN, une liste citoyenne, récolte 16,64 % (2 sièges) et Ecolo 11, 22 % (1 siège).

L'échevin CDH Didier Rouard espérait tirer profit de la décision du socialiste Yvan Petit de ne plus se présenter à l'échelon communal. Sa liste Motiv'Action se présentait un peu sous l'angle d'une certaine continuité, avec deux autres membres de l'ancien collège : Pierre Ledent et Francine Jaspart.

Mais c'était sans compter sur les bons scores réalisés par les trois autres listes, et notamment la percée d'une nouvelle liste citoyenne, Audace, Diversité et Nouveauté, emmenée par Ludivine Rosière, qui décroche deux sièges au conseil communal de Houyet.

Ce soir, UV a pris la main dans les négociations pour former une nouvelle majorité. Mathématiquement, UV et ADN pourraient former une majorité de 8 sièges sur 16 au conseil communal.