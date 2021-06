Houffalize : une tornade détruit complètement la ferme-château de Bernistap, pas de blessés

Une tornade s’est abattue sur le hameau de Bernistap, dans la commune de Houffalize : la ferme-château en carré emblématique du lieu a littéralement été soufflée. "Les toits ont été emportés, des murs se sont écroulés, des tôles se sont envolées à plus de 400 mètres... C'était la désolation. Une vision de guerre, comme sur les phots d'Houffalize après les bombardements", témoigne le bourgmestre Marc Caprasse, que nous avons contacté dans la soirée.

Les occupants ont pu évacuer à temps, ainsi que leurs bêtes. On ne déplore la perte que d’une bête, sur laquelle un mur s’est écroulé. Les fermiers ont pu être relogés chez des proches. Mais leur exploitation est complètement détruite. Des habitants sont venus spontanément apporter leur aide aux fermiers. "Ce n'était pas des curieux mais des gens qui ont vraiment voulu donner un coup de main. Ils ne se rendaient pas compte du danger. Certains sont même rentrés dans des bâtiments en partie effondrés pour sortir les bêtes et les mettre en sécurité dans une pâture plus loin", nous relate encore le bourgmestre.

Quelques autres dégâts, plus limités sont signalés par les pompiers ailleurs dans la commune : tuiles arrachées, arbres tombés…

Le bourgmestre a prévu une réunion en urgence demain pour voir comment venir en aide aux fermiers et tenter de sauver ce qui reste de la ferme classée.