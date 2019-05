Houdeng : hommage à la mission de résistance « Samoyède »

Hommage ce samedi à Houdeng-Aimeries à un réseau de résistance particulier : celui composé de radioamateurs qui ont joué un rôle important au moment de la libération du territoire en 1944. C’est ce réseau chargé de la mission « Samoyède » qui a réalisé des transmissions entre la Belgique et l’Angleterre. C’est lui aussi, qui a été chargé d’informer la population dès l’arrivée des alliés.

« Ce réseau clandestin, c’était 8 émetteurs radios, construits et bidouillés en cachette, explique Michel Dewyngaert, président de la section louviéroise de l’Union Belge des Amateurs-émetteurs. Il y avait 2 objectifs : émettre des messages à la population à la libération et puis aussi recevoir et transmettre des messages vers l’Angleterre avec un émetteur portable qu’on pouvait déplacer sur son vélo, dans une charrette. »

75 ans plus tard, exactement au même endroit, des passionnés sont là, sous tente, pour rendre hommage à ces résistants. L’objectif de la journée, c’est d’entrer en contact avec l’Angleterre avec du matériel d’époque : « J’essaie d’entrer en contact avec la station de Bletchley Park, comme il y a 75 ans, explique Michel Declercq, mais à l’époque, les résistants n’avaient que 30 minutes maximum pour le faire sans risquer de se faire repérer. »

L’émetteur d’Houdeng a eu, en quelque sorte, une deuxième vie puisqu’il deviendra après guerre l’émetteur de radio Hainaut de la RTBF. Il a cessé d’émettre, il y a quelques semaines seulement pour laisser la place au DAB.