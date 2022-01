Hotton: Marie-Anne Benne refuse le maïorat, Martine Schmit sera bourgmestre

L'actuelle présidente du CPAS de Hotton, Marie-Anne Benne, a décidé de refuser le poste de bourgmestre, auquel elle pouvait prétendre vu son score électoral, en vue de succéder à Jacques Chaplier qui a pris la décision de démissionner de ses fonctions maïorales le 23 décembre dernier pour raisons de santé.

L'intéressée a confirmé sa décision mercredi et a averti par écrit ses collègues de majorité. À noter que Marie-Anne Benne était en conflit avec ses colistiers depuis quelques mois à la suite de son refus, malgré un accord au sein de son groupe Entente Communale, de céder la présidence du CPAS à sa colistière et conseillère communale Martine Schmit.

"Depuis toujours, j'ai souhaité le poste de président de CPAS à Hotton : en 2012, en 2018 et à l'automne dernier. C'est la continuité de ma profession médicale exercée depuis plus de 40 ans, de mon travail quotidien au sein du CPAS dans lequel je me suis investie depuis neuf ans. Je souhaite prolonger mon investissement y compris dans les associations inter-CPAS et avec les partenaires de logements publics", précise Marie-Anne Benne dans le mail adressé à ses collègues. Conséquence de ce choix, le poste de bourgmestre reviendra à Martine Schmit, en ordre utile pour occuper cette fonction.

"Certes, le maïorat est un très beau challenge. J'en fais le cadeau à Martine Schmit qui est plus jeune et motivée. Je ne doute pas que ce cadeau permettra de retrouver un dialogue respectueux et constructif au sein de la majorité", conclut Marie-Anne Benne.