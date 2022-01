Hotton: la première phase de la rénovation du pont vient de se terminer

L’asphalte a été posé sur la moitié de la chaussée. De plus, des pavés, un nouvel éclairage et des porte-drapeaux ont été installés.

La seconde phase démarre donc et comprend la réfection de la deuxième demi-chaussée du pont, la création de l’estacade ainsi que les aménagements au niveau de la rue Simon et de la rue Haute.

Cela entraine des rues fermées et des changements dans la circulation, ou encore dans les arrêts de bus TEC.

Les bus et les camions (+7,5T) n’ont désormais plus accès au pont.

Au final cela engendre plus de places de parking pour accéder aux commerces du centre de Hotton.

Plus d'infos sur la page facebook - "A Hotton, on crée des ponts".