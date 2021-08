Hotton : 10 ans de prison ferme pour des faits de pédophilie

L’homme a été reconnu coupable de viols sur mineurs d’âge, d’attentats à la pudeur sur mineurs d’âge, d’outrage public aux mœurs et de détention de matériel pédopornographique. L’homme a agi entre 1995 et 2010. On compte douze victimes.

Les parents de ces victimes se disent satisfaits de cette peine, le parquet avait lui requis 6 ans de prison.

Rappelons que l’homme avait été arrêté fin mai 2010 mais qu’il n’était plus en détention préventive depuis septembre dernier. Sa libération avait été assortie de conditions, dont l’obligation de se faire soigner dans un hôpital psychiatrique. Depuis janvier, il avait quitté la clinique, mais devait toujours poursuivre son traitement et il lui était interdit de se rendre dans l’arrondissement judiciaire de Marche. Cette libération avait suscité la polémique lors de la première audience.

Maître Joseph Hollange, avocat des parties civiles, estime que l’arrestation immédiate prononcée ce vendredi et la condamnation à 10 ans d’emprisonnement va favoriser l’apaisement des parents et des victimes.

L’avocat du condamné, Jean-Pierre Dardenne s’est dit surpris de cette peine, il va interjeter appel.