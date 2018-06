Horizon Neuf, la liste emmenée par Véronique Léonard a été présentée

A Gouvy, Véronique Leonard avait en 2012 réalisé le meilleur score personnel de la commune avec 769 voix, mais sa liste OSE avait été reléguée dans l’opposition. Aujourd’hui celle qui fut échevine entre 2006 et 2012 repart avec enthousiasme et une nouvelle équipe puisqu’elle ne fait plus cause commune avec l’ancien Bourgmestre André Hubert.

Et ce dimanche, c’est devant un nombreux public que la liste emmenée par Véronique Léonard baptisée Horizon Neuf a été présentée. On écoute Véronique Léonard...