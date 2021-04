Horeca bruxellois : les déçus de la prime Tetra, "entre colère et envie de tout abandonner"

Les premiers paiements sont partis ce lundi. Entre 7500 et 54.000 euros par établissement selon le nombre de travailleurs. Là voilà donc, cette prime "Tetra", attendue comme une bouffée d’oxygène par les restaurants, cafés et certains de leurs fournisseurs. Lancée il y a une semaine, cette prime de la Région bruxelloise qui vise à soutenir l’Horeca a déjà été demandée par plus de 5000 établissements.

Mais tout le monde n’y aura pas droit. Le critère phare, c’est une perte de chiffre d’affaires de 40% entre le dernier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020. Un seuil que n’atteignent pas de nombreux établissements, malgré des difficultés réelles.

Prenez le Millefeuille, petit café littéraire ixellois lancé début 2019 par deux jeunes entrepreneuses. Avec 33% de perte de chiffre d’affaires sur la période retenue, le verdict est sans appel et la pilule, amère : le Millefeuille n’obtiendra pas les 7500 euros censés renflouer une trésorerie mal en point.

Un établissement fermé six mois ne peut pas s’en sortir sans des aides

Si elle garde son large sourire derrière son comptoir, Clémentine Dubuisson ressent un sentiment d’injustice : "on est une jeune entreprise. 2019 était notre année de lancement, on commençait à se construire une clientèle. 2020 a été une meilleure année, malgré la crise. On a travaillé, on a vendu à emporter, on a fait des colis de noël : ce qui a dopé notre chiffre, mais ce qui ne nous aide pas à tenir le coup en fait."

Comble de l’histoire, si l’on compare les premiers trimestres 2020 et 2021, leur établissement enregistre 60% de baisse du chiffre d’affaires. "Mais ça, ça ne compte pas pour la Région", regrette cette gérante, selon qui les critères d’octroi de la prime Tetra sont trop rigides.

"Les autres régions ont décidé d’aider quelle que soit la perte. Cela me paraît essentiel. Un établissement qui est fermé depuis plus de six mois ne peut pas s’en sortir sans des aides. On s’est vraiment bougé pour s’en sortir et la réponse qu’on reçoit, c’est 'vous ne perdez pas assez d’argent, on ne vous aide pas'."

Alors, le Millefeuille va tenter de convaincre la Région d’assouplir ses critères. Une action collective menée avec d’autres établissements dans le même cas, comme le Zebrano, restaurant bien implanté depuis des années à Molenbeek.

On nous crache au visage

Ici aussi, même scénario : le Zebrano a "seulement" perdu 38% de son chiffre sur la période référence retenue par la Région. Pour deux petits pourcents, la prime passe donc sous le nez de Rafaello Fiorese. "On a vraiment l’impression d’avoir demandé l’aumône et qu’on nous crache au visage, explique le chef par ailleurs propriétaire du restaurant. On est partagé entre colère et envie de tout abandonner."

Comme au Millefeuille, la frustration est d’autant plus grande que les rentrées du Zebrano sont catastrophiques depuis janvier 2021, de l’ordre de 80% de baisse du chiffre d’affaires.

"Je comprends qu’on mette des critères, dit Rafaello Fiorese. Mais il n’y a pas que le dernier trimestre 2020 à prendre en compte. Dans mon cas, l’offre à emporter diminue considérablement, le public est de moins en moins réceptif. Manger dans des barquettes, ça a marché un temps pour la solidarité. Mais là, les gens veulent retourner dans les établissements et faire la fête. Résultat, maintenant, je suis réellement à sec."

On est sensible à leur sort

Ces situations particulières, ces cas individuels qui n’entrent de justesse pas dans les conditions d’octroi ne laissent pas de marbre Barbara Trachte (Écolo).

Au cabinet de la secrétaire d’État à l’économie, on se dit "sensible à leur sort", mais on rappelle que le mécanisme de cette prime Tetra a été négocié après une large et longue concertation avec les représentants du secteur Horeca.

Le cabinet ajoute que le seuil de 40% vise à aider ceux qui ont le plus souffert de la crise et n’ont pas été en mesure d’adapter leur modèle commercial.