Hôpital de Jolimont : une voiturette pour conduire les enfants au bloc

A peine arrivé, il a déjà enfilé sa petite blouse blanche. Léo 6 ans est sur le point de se faire opérer. Opération bénigne qui durera moins d’une heure, mais c’est bien normal, ce petit bout'chou est tout de même "un peu stressé". Au bout du couloir, Sirène et gyrophare allumés, on l’entend arriver : une magnifique Jeep noire de policier fait son entrée dans la chambre de Leo. Depuis 6 mois, cette petite voiture électrique conduit les enfants au bloc opératoire "cela permet de dédramatiser le trajet, et ça marche très bien ! L’enfant va quasi avec le sourire jusqu’au bloc" estime Sylvie Desart, la cheffe des infirmières du secteur pédiatrique.

Ne rien cacher à l’enfant

Quelques minutes plus tard, c’est déjà le terminus : Leo se gare entre 2 lits, dans la salle d’attente du bloc. Nous n’allons pas plus loin, mais Leo sait ce qu’il va se passer, ses parents lui ont tout bien expliqué " on lui a dit qu’il allait se faire opérer, où il allait se faire opérer" explique Michaël, son papa " on n’a pas voulu cacher quoi que ce soit." Préparer l’enfant avant une opération, c’est une démarche essentielle pour Sylvie Desart " un enfant doit avoir confiance, il ne doit pas être étonné d’arriver au bloc opératoire et de ne pas savoir ce qu’on va lui faire. Sinon, il n’aura plus jamais confiance quand il viendra pour un soin à l’hôpital." Concrètement que faut-il lui expliquer ? "Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails mais il faut lui expliquer qu’il va être endormi, qu’il sera dans une salle avec pas mal d’intervenants, qu’il fera un gros dodo et qu’il retrouvera ses parents juste après l’intervention. "