Home de la honte à Gosselies : suite du procès ce mercredi

Deuxième audience, ce mercredi, des gestionnaires de la Résidence Massimo, à Gosselies. Quatre prévenus sont sur le banc des accusés. Le principal prévenu, Oscar C.R., est poursuivi notamment pour détournements, abus de vulnérabilité, faux et abus de biens sociaux. Il était le gérant de ce qu’on a appelé le home de la honte, tant les conditions de vie des résidents y étaient épouvantables.

Lorsque les services sociaux et la police avaient investi les lieux, en octobre 2016, ils avaient découvert un home clandestin, accueillant des personnes en difficulté et souffrant de problèmes mentaux. Saleté des lieux effroyable, rats, moisissures, nourriture avariée et en trop petite quantité, excréments par terre. Deux hommes à tout faire avaient été identifiés. C’était à eux qu’incombait la tâche de s’occuper des 46 résidents, alors qu’ils n’avaient aucune compétence en la matière et ne parlaient pas le français. Le home sera mis sous scellés, 5 résidents seront hospitalisés et 11 autres internés en psychiatrie.

Lors de la première audience du procès, il est apparu que le gérant, Oscar C.R., s’appropriait sans vergogne les cartes de banque et cartes d’identité des résidents, leur faisait signer des procurations sur les biens, etc. Selon l’enquête, des centaines de milliers d’euros auraient ainsi été détournés à son profit et auraient servi à payer des voyages mais aussi des voitures de luxe.

Le gérant s’est défendu de tout détournement, expliquant qu’il s’agissait d’erreurs de comptabilité, tout en admettant avoir été dépassé par la situation. Le parquet réclame une peine de 6 ans d’emprisonnement, ainsi qu’une confiscation de biens pour 900.000 euros. Il faut dire qu’Oscar C.R. s’était enfui en Espagne et qu’il avait déjà été condamné par le passé. Son épouse, qui conteste elle aussi les faits, risque 3 ans de prison. La sœur du gérant risque 2 ans de prison. Une quatrième personne, qui semble avoir surtout servi d’homme de paille, risque quelques mois de prison. La parole sera donnée ce mercredi aux parties civiles et à la défense.