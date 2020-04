Home Archambeau à Jette: malgré l'intervention de l'armée, la situation n'est toujours pas sous contrôle

Le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, vient d'ordonner à la direction de la maison de repos Archambeau à Jette de nommer un gestionnaire de crise. Une information publiée par Bruzz.

L'armée, qui y était présente depuis plusieurs semaines, s'apprête à quitter les lieux, mais "la situation ne nous semble pas sous contrôle", a expliqué à la RTBF son porte-parole, Pascal Devos.

Le ministre ne fera aucun commentaire pour l'instant. Il doit "d'abord agir correctement dans l'intérêt des résidents, ensuite communiquer", précise son porte-parole.

Une fermeture envisagée

La maison de repos Archambeau étant une résidence privée, le bourgmestre de Jette n'a aucun pouvoir d'ingérence sauf s'il est saisi par la Région (et dans ce cas-ci la COCOM) "d'un rapport sanitaire qui décrit la situation dans laquelle se trouvent les personnes résidant dans le home. Si dans ce rapport, il apparaît clairement que la sécurité, à la fois sanitaire, psychologique, physique des personnes, est mise en cause par manque de prévoyance, par manque de personnel, par manque d'engagement ou par manque tout simplement de responsabilités ou de prise de responsabilités, des personnes qui dirigent le home, évidemment que je prendrai mes responsabilités et que je procéderai à la fermeture du home", nous explique Hervé Doyen.

Si cela devait être le cas, la commune accompagnerait cette fermeture en contactant les familles et en accompagnant les résidents pour retrouver des places ailleurs.

30 absents sur 38 membres du personnel

A l'heure actuelle , près de 80% des membres du personnel sont sous certificat médical.

Une situation qui pose question selon le bourgmestre de Jette : "Quand il y a 30 malades sur une équipe de 38 personnes (de mémoire), on peut supposer qu'il y a un grave problème de management (...). La deuxième chose, c'est que quand vous avez tant de malades, vous devez engager pour suppléer le nombre de gens qui ne sont pas là, ce qui visiblement ne se fait pas".

Et d'ajouter en évoquant l'intervention de la Défense que "la mission de cette équipe (de l'armée, ndlr) a déjà été prolongée trois fois. Tout le monde comprendra qu'elle ne peut pas se substituer éternellement, surtout dans une institution privée, au manque de personnel".