Hollogne-sur-Geer : le stage "Je suis une star" fait recette

Dans les locaux de l’école maternelle de Hollogne-sur-Geer, le programme est chargé, cette semaine, pour les 25 enfants inscrits au stage intitulé "Je suis une star". Dans la bonne humeur, de multiples activités sont prévues. Coralie Fontaine, organisatrice, explique : "Ce sont des enfants qui viennent d’horizons différents. Chacun avec un intérêt différent. Chacun doit développer ce qu’il aime, ce qu’il sait faire aussi, mettre en avant ce qu’il est capable de faire. Chaque jour, il y a une activité différente pour que chacun y trouve son compte".

Le savoir-faire est mis en avant. De véritables œuvres d’art sont réalisées par les enfants qui ont entre deux ans et demi et six ans. Dans un autre espace de l’école "Saperlipopette", le chant est au programme. Camille Peetermans, étudiante dans une école normale primaire et animatrice du stage, explique : "C’est super important de chanter avec les enfants dès le plus jeune âge pour les ouvrir à la culture, au monde de la musique. On fait de petites chansons avec les enfants. On apprend le rythme. C’est une activité ludique qui peut être répétée tous les jours ensemble".

Les enfants rentreront à la maison avec des bricolages. C’est important pour eux d’expliquer à leurs parents tout ce qu’ils ont réalisé. Lætitia Paradowski, enseignante et animatrice du stage, explique : "Moi, j’encadre les petits. Ils ont beaucoup de mal à se souvenir de ce qu’ils ont fait. Avec du matériel, ils peuvent expliquer à leurs parents ce qu’ils ont fait. Ils ont quelque chose à montrer. Ils sont fiers de montrer leurs réalisations".

D’ici la fin de la semaine, les trois animatrices vont développer toute leur énergie pour valoriser le potentiel de chaque enfant.