Hiver très doux: des répercussions sur le comportement des animaux

Jusqu'à 14 degrés à quelques heures de Noël: l'hiver 2020 s'annonce encore plus clément que le précédent. Cela a des conséquences, sur la faune et la flore. Yves Fagniart, peintre animalier à Saint-Denis, près de Mons, le constate au pas de sa porte. Des oiseaux venus du Nord, mais aussi d'autres petits animaux, se font plus rares.

Son jardin est un "spot" très prisé par les écureuils. Il lui arrive d'en observer 7 ou 8 qui jouent, près des mangeoires. "Cet hiver, je n'en vois qu'un seul. Et encore! Il ne vient pas tous les jours". La famille d'écureuils n'a pas été décimée. Les rongeurs sont toujours là, mais ils ne s'approchent plus. "Ils ont suffisamment à manger, plus besoin de venir près des maisons. Ce qui représente malgré tout toujours un risque, avec la présence des chats notamment. Ils se nourrissent par eux-mêmes, et il y a du choix, encore à ce stade de l'année!" Ces dernières semaines, les températures sont bien supérieures aux moyennes de saison. "Regardez comme l'herbe est encore verte, dans les prairies!"