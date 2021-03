"Histoire belge", "ridicule", pas assez néerlandophone : les premières critiques sur le futur tunnel Annie Cordy et les réponses

Blagues graveleuses, choix trop francophone, hommage polluant (à l’image du tunnel) à une artiste immensément populaire : sur Twitter, le sujet et les critiques qui l’ont accompagné se sont très rapidement hissés au top des tendances. Sur Facebook aussi, les questionnements sont déjà nombreux. "Ri-di-cule" et "quelle idée saugrenue", peut-on lire.

Quelle idée saugrenue que d'avoir donné le nom d'une dame qui respirait la joie de vivre a un tunnel, sombre, lugubre et pollué jusqu'à l'os ! On manque pourtant pas de personnel politique....

Pourtant, on le rappelle, c’est un vote ouvert à tous qui a permis de départager 15 candidates (Semira Adamu, Marie Curie, Simone Weil, Marguerite Yourcenar…). Candidates et pas candidats : le but de la Région bruxelloise, gestionnaire de l’ouvrage, était de féminiser et décoloniser l’espace public, en passant d’abord par le tunnel Léopold II, doublement symbolique.

La procédure de vote a duré tout le mois de février et s’est voulue transparente. "Pour assurer un contrôle des votes, Bruxelles Mobilité a limité le nombre de votes à 1 par adresse IP et a utilisé un recaptcha pour mettre hors-jeu les scripts qui automatiseraient des votes", dit le communiqué officiel.

Les tunnels Stéphanie et Louise

"On parle donc bien de plus de 30.000 votants uniques", insiste Marie-Thibaut de Maisières, porte-parole d’Elke Van den Brandt (Ecolo), ministre bruxelloise de la Mobilité. Pas moyen, selon elle, de procéder à des votes de masse pour favoriser une proposition plutôt qu’autre autre.

Au cabinet Van den Brandt, on explique avoir du mal à comprendre les esprits chagrins, face à un processus démocratique. Et encore moins la supposée incongruité du choix final. "En quoi donner le nom d’Annie Cordy à un ouvrage en sous-sol serait inacceptable ? On parle ici du grand tunnel du pays, qui a bénéficié d’une rénovation à hauteur de 500 millions. A Anvers, le tunnel le plus important s’appelle Kennedy. Personne n’a jamais trouvé rien à redire. A Bruxelles, nous avons aussi les tunnels Stéphanie et Louise (NDLR : fille de Léopold II et première reine des Belges), qui sont des femmes. Là non plus, aucune critique."

Outil de sensibilisation

Un "égout" à voitures, certes. Mais que la Région bruxelloise veut aujourd’hui utiliser comme vitrine. Non pas de l’immobilité dans la capitale mais comme outil de communication sur le thème des femmes. L’artiste Charlotte Baudry, peintre et dessinatrice, a été choisie pour réaliser une scénographie sur les parois du tunnel.