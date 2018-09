Heysel : une piscine à ciel ouvert? La majorité divisée

L'idée de créer une piscine à ciel ouvert sur le plateau du Heysel dans le cadre du projet Néo avancée par le PS dans la campagne électorale fait l'objet de positions à géométrie très variables entre les partenaires socialistes et libéraux de l'actuelle majorité à la Ville de Bruxelles, est-il ressorti jeudi d'une réaction de l'échevine libérale flamande Els Ampe.

Cette proposition fait partie du programme électoral du Parti Socialiste. Dans le quotidien "La Capitale", le bourgmestre socialiste Philippe Close a soutenu jeudi, en tout cas l'option d'étudier cette possibilité lors de la prochaine législature, d'autant que pour bénéficier d'une telle infrastructure, les habitants de la capitale doivent actuellement se rendre en Wallonie ou en Flandre.

Dans la vision socialiste, il s'agirait d'une piscine naturelle à ciel ouvert, qui serait aménagée à proximité du théâtre américain et du parc Osseghem. Pour Philippe Close, cette piste doit être étudiée en concertation avec les habitants de Laeken.

Je me demande pourquoi Océade doit disparaître

Pour l'actuelle échevine Open Vld des travaux Publics de la Ville, "une telle piscine à ciel ouvert est évidemment la bienvenue, mais je me demande pourquoi Océade doit disparaître", s'est elle interrogée jeudi par voie de communiqué.

Selon l'élue libérale, Océade a connu sa meilleure saison depuis son ouverture. Il s'agit d'une piscine publique à Bruxelles qui ne coûte rien au contribuable, puisqu'elle est exploitée par le privé.

Pour l'échevine, la population bruxelloise, de plus en plus jeune, profite de plus en plus de la seule piscine à ciel ouvert de Bruxelles. "Il faudrait maintenir Océade plutôt qu'imaginer une nouvelle piscine à ciel ouvert, pour laquelle beaucoup d'argent du contribuable sera nécessaire", a-t-elle tenu à faire valoir.

Présente depuis les années '80 sur le plateau du Heysel, Océade devrait fermer définitivement ses portes le 30 septembre prochain. Le contrat entre l'exploitant privé d'Océade et l'exploitant public du plateau du Heysel (la SCRL NEO) est arrivé à terme et n'a pas été renouvelé dans la perspective du réaménagement du plateau du Heysel en cours d'examen.