Heysel : le Parc des sports est à l'enquête publique pour un mois

C'est un des éléments phare du vaste projet Néo de redéploiement du plateau du Heysel : un parc d'activités sportives et récréatives d'une vingtaine d'hectares. Ce projet, qui occupera l'espace compris entre l'avenue Houba de Strooper et le boulevard du Centenaire, est en ce moment soumis à l'avis des riverains et usagers du quartier.

L'enquête publique a débuté ce mercredi. Elle durera un mois pour s'achever le 2 mai. Les remarques et critiques émises serviront de base à la réunion de la Commission de concertation, fixée au 15 mai au Centre Administratif de la Ville de Bruxelles.

Un Parc des sports ouverts sur la ville

"Cet espace sportif, tant pour le haut niveau que pour les habitants du quartier se veut en effet un concept d'espaces verts et de loisirs unique, en plein air et dans l'écrin urbain, peut-on lire sur le site Internet de la Ville de Bruxelles. Le parc des sports est un lieu ouvert et non pas un huis-clos comme le sont trop souvent les infrastructures de ce type."