Heures supplémentaires: un ancien assistant médecin gagne son combat contre le CHU de Liège

Questions à la Une - Jeunes médecins exploités, patients en danger ? Etudiants précarisés, le... "Jeunes médecins exploités, patients en danger ?" " Les médecins candidats spécialistes sont environ 6.000 en Belgique francophone. Après 7 années d'études, ces médecins diplômés de l'université doivent encore se former en hôpitaux pour 5 ans. Anesthésistes, pédiatres, urgentistes, internistes : ils font les mêmes tâches et les mêmes horaires que les médecins confirmés. Pourtant, ils sont payés trois fois moins et sous soumis à une pression hiérarchique qui les empêche de se plaindre en cas d'abus. Et des abus, il y en a. Un assistant sur deux travaille plus que la limite légale (60h par semaine) et cela peut monter jusqu'à 105 heures par semaine. Lors de cette enquête, Questions à la Une a recueillis plus d'une vingtaine de témoignages faisant état de burn-outs, de harcèlement, de pressions psychologiques et même de tentatives de suicides. Quelles conséquences pour ces jeunes ? Quelles conséquences ont ces agissements sur les patients ? Alors, jeunes médecins exploités, patients en danger ?". Un reportage de Guillaume Woelfle et Santos Hevia. " Etudiants précarisés : le pire est-il à venir ? " Ils étaient 150.000 inscrits dans les Universités et Hautes écoles il y a 20 ans... Ils sont 210.000 aujourd'hui !Dans un contexte économique de plus en plus difficile où les coûts liés aux études ont explosé de 23% sur la même période, un étudiant sur deux serait actuellement obligé de travailler par nécessité. La plupart des services sociaux des établissements se disent d'ailleurs débordés tout comme les CPAS qui ont vu le nombre d'étudiants bénéficiaires exploser en 15 ans ! Des difficultés telles que certains n'hésitent plus à se prostituer pour s'en sortir... Un phénomène inquiétant qui a le vent en poupe. Pour ces " Etudiants précarisés : le pire est-il à venir ? " Une Enquête signée Thomas Rorive.