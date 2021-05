Herseaux: un quinquagénaire grièvement brûlé dans l'incendie d'un duplex

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce mercredi matin vers 07h40, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements situé le long de la rue des Cheminots à Herseaux.

Venant de l'arsenal de Mouscron, deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne, une ambulance et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux. "Le feu avait pris naissance dans un duplex, sous les combles. Il y avait deux personnes qui étaient bloquées dans leurs logements respectifs", explique le lieutenant Philippe Verhaeghe qui a dirigé l'intervention. "Au premier étage, on a trouvé une personne intoxiquée, un homme, dont les paramètres médicaux étaient stables. Dans le logement sous les combles, il y avait un homme d'une cinquantaine d'années dont le corps était brûlé à 25%. Il avait des brûlures aux jambes, aux bras et aux mains. Cette victime a été transférée au centre des grands brûlés de Neder-Over-Heembeek", indique l'officier.

Les habitations jouxtant le duplex en feu n'ont pas été touchées par l'incendie. À 09h00, les pompiers étaient toujours sur place et procédaient au déblai des lieux. Le duplex n'est plus habitable, suite aux dégâts dus au feu, aux fumées et à l'eau. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie.