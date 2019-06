Herseaux: incendie dans un four de la société Dedecker

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, vers 10h40, qu'un incendie s'était déclaré au sein de l'entreprise Dedecker implantée au n°85 de la rue de l'Epinette à Herseaux. Cette société est spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques. Venant des casernes de Mouscron, Estaimpuis et Tournai, un camion-échelle, deux autopompes, deux camions-citernes et un véhicule spécialisé dans la projection de mousse ont été dépêchés sur les lieux. Le feu a pris dans un four contenant 4.000 litres d'huile.

Peu après 11h00, l'incendie a été maîtrisé à la mousse. "Il faudra cependant à présent ouvrir le four pour clôturer l'intervention. La toiture du bâtiment a été touchée", précisait-on à 11h30 auprès du dispatching de Wapi. Aucun ouvrier n'a été blessé par cet incendie. On ignore pour l'instant l'origine du feu.