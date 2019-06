Les jours blancs se suivent et ne se ressemblent pas... A l'école communale d'Herchies, l'Association des parents se mobilise chaque année en cette période de jours blancs pour proposer des activités aux enfants. Depuis 5 ans, elle organise une balade vélo en collaboration avec la police Sylle et Dendre. 4 parcours de 8 à 20 km, de quoi permettre aux 200 participants d'intégrer les règles de sécurité et le code de la route.