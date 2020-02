Herchies : le ruisseau des richards pollué par la station d'épuration

Une station d’épuration a priori, cela sert à assainir les eaux des ruisseaux. Or, à Herchies, c’est l’inverse qui s’est passé en décembre. La station d’épuration du village a constaté qu’elle était elle-même victime d’une pollution à l’hydrocarbure. Du coup, une procédure d’urgence a été déclenchée par IDEA, l’intercommunale qui gère les stations d’épuration. "Les eaux usées ont été rejetées dans le cours d’eau récepteur étant donné que la station d’épuration n’est plus capable elle-même d’assurer cette mission d’épuration due à cette pollution. Mais cela reste exceptionnel". Et cela a duré trois jours.

Quelques centaines de mètres plus loin, le propriétaire du château d’Egmont a vu la rivière changer de couleur : "L’eau est complètement jaunâtre voire verdâtre. Cela ressemble plus à un dépotoir qu’à une rivière. Il n’y a plus de poissons et même les oies ne vont plus boire l’eau de l’étang. Et à cela s’ajoute l’odeur nauséabonde." Deux mois plus tard, les conséquences de cette pollution sont toujours bien visibles.