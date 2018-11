Herchies: comment les instituteurs parlent-ils des commémorations?

Dans de nombreuses écoles, en ces moments de commémorations du centenaire de la guerre 14-18, les institutrices et instituteurs se sont attelés à transmettre à leurs élèves la réalité du premier conflit mondial.

Parmi ces pédagogues, madame Séverine. Institutrice de 5ème et 6ème primaire dans la petite école communale d’Herchies (entité de Jurbise), elle a eu la surprise de constater que la grande guerre n’était pas une inconnue pour tout le monde "J’ai regardé dans des albums photo avec ma mammy, témoigne Julien 11 ans, et puis j’ai continué avec ma grande tante, parce qu’elle s’y connaissait mieux". Le jeune garçon apprend ainsi que son arrière-grand-père avait fait la guerre, une découverte qui l’a poussé à entreprendre un arbre généalogique.

La conscience de la jeune génération

Mais c’est madame Séverine qui est l’élément déclencheur de l’intérêt de ses élèves pour leur histoire de famille "au départ, on a lu un roman dans lequel un petit garçon faisait des recherches sur ses ancêtres qui avaient participé à la guerre" raconte l’enseignante. Ces différentes lectures ont alors donné l’envie aux membres du groupe d’aller plus loin en réalisant eux-mêmes une maquette géante des tranchées. "Cela permet de nous représenter les belges à la guerre, la vie des soldats, constate Laly élève en 6ème, ils ont vécu l’enfer en fait, ils se sont sacrifiés pour nous protéger et sauver leur pays".

Un intérêt qui n’étonne pas madame Séverine qui, tous les ans, explique cette période à des enfants différents. Chaque année ces nouveaux publics sont passionnés par ce sujet qui n’aura donc pas marqué que l’histoire mais surtout ceux qui l’ont faite et… leur descendants.

