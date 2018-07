Herbes folles versus gazon anglais : communes et défenseurs de l'environnement s'opposent

Êtes-vous plutôt gazon à l’anglaise, parfaitement entretenu, ou herbes folles, pour laisser libre cours à la nature ? Si vous habitez certaines communes wallonnes, vous n’avez de toute façon pas le choix. Parfois, le règlement de police ou le règlement communal oblige les particuliers à tondre plusieurs fois par an leur parcelle et à en arracher les mauvaises herbes. Une aberration pour les associations de défense de la nature.

"Pas plus tard que ce matin, j’ai encore reçu les doléances d’une concitoyenne qui me dit qu’aucune haie n’est taillée dans son voisinage", raconte Jacques Chabot le bourgmestre de Waremme en désignant une pile de dossiers en attente sur son bureau.

Anticiper les querelles de voisinage

Dans les communes de la zone de police Hesbaye, dont Waremme fait partie, les règles sont claires et strictes : le jardinier amateur doit faucher au moins deux fois par an, avant juin et avant septembre, arracher avec soin chardons, orties et autres mauvaises herbes. "Je ne peux pas rester insensible aux plaintes que je reçois des riverains", s’explique le bourgmestre. Motivation de ce règlement : ne pas gêner le voisin ou l’agriculteur du coin, avec des espèces potentiellement invasives.

Refuge pour insectes, garde-manger pour oiseaux

Philippe Funcken voit les choses autrement. Le directeur général de Natagora nous accueille dans son jardin à Esneux, à un quart d’heure de Liège, au milieu des herbes folles. "Souvent les personnes qui viennent ici sont étonnées. Elles pensent que je n’aime pas jardiner. Au contraire, j’adore jardiner, mais autrement !" Il le jure : s'il ne fauche pas ça n'est pas par paresse, mais bien par choix.