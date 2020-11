Heppignies : près de 5 km de haies plantées sur le site du nouveau centre logistique de Cora et Trafic

3000 plants et environ 200 hautes tiges doivent être plantés en quelques jours. Le projet est ambitieux. Il est piloté par Natagora. L’asbl via son réseau nature accompagne les entreprises qui veulent réaliser ce type d’aménagements afin de renforcer la biodiversité.

" Ici on a déjà réalisé une mare et un jardin pour le personnel ", explique Daphné Lauwers qui travaille pour l’association de protection de la nature. " Pour l’instant nous plantons des haies et des hautes tiges. Cela permet de recréer de l’habitat pour la faune et la flore. En plus, ici, nous sommes sur un talus et les racines vont retenir les terres ! Un peu plus loin, il y a aussi une zone inondable où nous allons mettre des saules qui s’adaptent très bien aux milieux humides."