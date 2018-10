Hensies: le sacre d'Eric Thiébaut

La liste d'ouverture du bourgmestre Eric Thiébaut (PS), Equipe du Bourgmestre, dépasse la barre symbolique des 75%! Elle remporte 14 sièges sur 17 (au lieu de 13 précédemment). Sur cette liste principalement socialiste, on trouve aussi des candidats cdH. Connu dans la région pour être un champion des voix de préférences, Eric Thiebaut a été plébiscité par 1984 Hensitois. Soit...3 de moins qu'il y a six ans. "On ne peut pas battre le record du monde à chaque course" a conclu en riant l'intéressé, au micro de TéléMB.

Dans l'opposition , la liste Osons changer (ex-UPT) dépasse les 20%... ce qui est un peu mieux qu'en 2012 (18,48) et qui fat passer le groupe de 2 à trois sièges. Quant à la nouvelle venue, la liste citoyenne Agora, elle n'atteint pas les 5% et ne décroche aucun siège. Le MR ne présentait pas de liste à Hensies.

Le futur conseil communal d'Hensies ne comportera donc que deux groupes à l'avenir et une opposition encore un peu plus faible que la précédente.