Si vous n’avez jamais croisé un troll, c’est possible d’en rencontrer un ou plusieurs ce dimanche à Hensies, dans le Hainaut. Un GN, autrement dit un jeu de rôle grandeur nature, s’y est installé pendant 5 jours. Ce matin, les participants ont enfilé leur plus beau costume pour s’affronter et essayer de survivre jusqu’au bout. Parmi les 1000 joueurs présents sur le site, il y a des elfes, trolls, des nains, des Vikings et autres personnages médiévaux et fantastiques. L’événement immerge les participants dans un monde fictif, appelé Caldera.

Hensies accueille Avatar, le plus grand jeu de rôles grandeur nature, de Belgique - © Tous droits réservés

Lucie, alias, Ena Wiart est jeune soigneuse mais il lui arrive de prendre les armes, comme ce matin pour l'entraînement avec sa faction, "les Facochères". "Les ressources sont rares, et du coup c'est tout un jeu de survivre en s'améliorant, et en essayant de se battre pour atteindre ses objectifs. Il y a aussi des attaques extérieures, et un miasme, c'est-à-dire une brume verdâtre qui attaque Caldera. On doit s'en défendre," explique-t-elle. Caldera est un univers sombre et souvent mystérieux où les différentes factions doivent combattre pour survivre. "Nous avons une potion de "Manna" qu'on utilise quand on lance des sorts. La personne qui l'utilise pourra récupérer et lancer des sorts plus rapidement," raconte une autre participante, Noélia alias Sawa.