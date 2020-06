Henri-Chapelle: le personnel de la clinique psychiatrique des Frères Alexiens est en grève

C'est exceptionnel mais ce mercredi, le personnel de la clinique psychiatrique des frères Alexiens, à Henri-Chapelle, a arrêté le travail. Un arrêt de travail qui se poursuivra d'ailleurs ce jeudi toute la journée.

En cause: le licenciement, sur le champ, du chef du service technique

Ce qui a provoqué la colère de la cinquantaine de membres du personnel, c'est le licenciement sur le champ du chef du service technique. Un licenciement auquel personne ne s'attendait.

Ce chef de service technique est en place depuis 6 ans. Aux dires de ses collègues, il est compétent et apprécié. Mais voilà, il n'a pas non plus sa langue en poche quand il estime que telle ou telle décision n'est pas toujours la meilleure. Résultat: des tensions avec la direction.

C'est le sixième chef à cette place, on se pose des questions

Une réunion était d'ailleurs prévue. Mais au lieu d'une quelconque négociation, la sentence a été le renvoi immédiat. Pour une question de téléviseurs à placer aux murs. Nicolas Cahay, secrétaire permanent CNE: "Pour le chef de service, il y avait un risque de pendaison compte tenu qu'on se trouve dans un hôpital psychiatrique. Il avait peur de mettre sa responsabilité au niveau pénal ou civil en cause. Il y avait donc un refus. Au départ, nous étions conviés à une réunion justement personnel/direction concernant des dysfonctionnements qu'on lui reprochait. Et, à notre grande surprise, le chef de service a été licencié avec effet immédiat. C'est le sixième chef à cette même place. On est donc en droit de se poser des questions".

Seules les urgences sont assurées

Et effectivement, le climat est plutôt tendu entre la hiérarchie intermédiaire et la direction de la clinique. Les cadres intermédiaires se succèdent. Hier, le personnel a spontanément arrêté le travail. Aujourd'hui, ce sera grève. Seules les urgences médicales seront assurées. Pas de visite donc.

Le personnel réclame la réintégration de ce chef de service.