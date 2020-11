Hennuyères : 2000 coopérateurs à la découverte de leur Grand Bois Commun

"On a fait le petit tour avec les enfants. C’est un pur plaisir" explique Laurent, coopérateur de Pont-à-Celles. Le petit tour, c’est une boucle de 2 km. Un autre circuit de 6 km est également balisé avec une signalétique jaune. "Les visiteurs sont les bienvenus, mais on tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’une attraction touristique", précise Matthieu Bonaventure, coopérateur et cofondateur du Grand Bois Commun. "L’objectif premier, c’est de préserver la biodiversité du site et même de la développer".

Soixante hectares protégés

L’ancienne argilière dont l’activité a cessé en dans les années 1970 abrite désormais une faune et une flore propres aux milieux aquatiques. "On pourrait donner un coup de pouce à la nature en éclaircissant le bord de ce plan d’eau. La lumière passerait plus facilement et cela favoriserait l’installation de nouvelles espèces". Au-delà des étangs, on pointera la présence d’une hêtraie et de landes à callune sur le domaine.

Soixante hectares seront protégés par un projet de réserve naturelle. Le reste pourra accueillir diverses activités de découvertes, comme des observations de la nature, l’école du dehors ou des chantiers participatifs. "On doit encore s’organiser pour mettre en contact les coopérateurs entre eux, faire émerger des idées et créer quelque chose de neuf", explique Frédéric Van Elst, cofondateur du Grand Bois Commun.

Un engagement collectif

Avoir deux mille coopérateurs - qui ont investi ensemble 795.000 euros pour le rachat de ce bois -, c’est aussi l’assurance d’envisager l’avenir sereinement. "Ce nombre de personnes impliquées, c’est important pour nous. C'est un engagement collectif qui permettra d’éviter que ce bois ne redevienne privé".