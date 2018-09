Helmut Lotti recevra mercredi le Prix intergénérationnel de la Ville de Bruxelles

La Ville de Bruxelles a choisi cette année de décerner son Prix intergénérationnel au chanteur gantois Helmut Lotti pour consacrer l'ensemble de sa carrière longue de près de 20 ans. Une cérémonie officielle, ouverte au grand public, sera organisée mercredi prochain à 18h00 au théâtre du Vaudeville, situé dans la Galerie de la Reine.

Le prix sera remis à Helmut Lotti par le Premier échevin, Alain Courtois, au nom du Collège. Il vise à récompenser une personnalité incarnant la solidarité intergénérationnelle. Le rayonnement du chanteur à l'international, sa popularité auprès des deux grandes communautés linguistiques du pays et son engagement auprès du Fonds des Nations unies pour l'Enfance (Unicef) ont motivé ce choix.

Les fans du ténor qui se seront préalablement inscrits à l'événement pourront approcher leur star. Helmut Lotti interprétera en live quelques-uns de ses grands succès et certains de ses nouveaux morceaux. Il présentera en avant-première son nouvel album "Soul Classics in Symphony", dont la sortie nationale est prévue le vendredi 28 septembre. Le chanteur entamera ensuite une tournée nationale du 17 novembre au 29 décembre. Il se produira sur scène à Anvers, Ostende, Gand, Charleroi, Liège, Bruxelles et Hasselt.

Helmut Lotti n'avait plus enregistré d'album studio depuis "Time to Swing", sorti en 2008. Avec "Soul Classics in Symphony", il revisite les grands standards de la musique soul et offre trois titres inédits de sa composition.

Le Prix intergénérationnel de la Ville de Bruxelles avait été décerné à Frank Michael en 2017 et au chanteur flamand Will Tura en 2016.