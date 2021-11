Hélios de Charleroi : le système anti-noyade est opérationnel

Le nouveau système anti-noyade de l’Hélios, la plus grande piscine de Charleroi, est opérationnel depuis ce vendredi. Les surveillants mais aussi les responsables de plusieurs clubs sportifs ont suivi une formation pour avoir les bonnes réactions en cas d’alerte.

"Ce système est une sécurité supplémentaire pour les milliers de nageurs qui fréquentent chaque semaine la piscine, explique Bernard Thiry, le responsable de la piscine. En période scolaire, il y a jusqu’à 500 nageurs en même temps. Ce système vient donc en complément de la surveillance des maîtres-nageurs. Pas question que la machine ne remplace cette surveillance humaine. C’est un outil supplémentaire à leur service. "

Ce système a été développé par une société française. " Il y a 21 caméras placées au-dessus, à côté et dans la piscine, détaille Nicolas Baudet, responsable commercial de cette société. Dès qu’un corps reste immobile plus de 10 secondes dans le fond de l’eau, l’alarme se met en route. Une alarme sonore mais visuelle aussi qui indique l’endroit où se trouve la victime selon un quadrillage préétabli. "

" C’est un plus, pour nous, confirme Logan Brun, maître-nageur de l’Hélios. Notre travail de surveillance ne changera pas, par contre, le système va nous permettre de réagir beaucoup plus vite grâce à cette localisation précise. Autre avantage avec cette alerte sonore, tous les nageurs présents dans la piscine sont aussi prévenus et peuvent intervenir s’ils sont proches de la victime. Ils comprennent aussi ce qui se passe, ce qui n’est pas toujours le cas, sans ce dispositif. "

Chaque année, la piscine olympique de l’Hélios, longue de 50 mètres, enregistre plus de 175.000 entrées payantes. L’investissement consenti pour ce système est de 175.000 euros