Helen Patton, et Ken Mac Auliffe, les descendants des célèbres généraux américains, présents à Bastogne

A quelques kilomètres du champ de bataille d’Hardigny, le musée de la 101ème-Airborne recevait les descendants de personnages qui ont joué un rôle important dans la bataille des Ardennes. Il s’agit d’Helen Patton, la petite-fille du général américain, Georges Patton, qui avait réussi à briser l’encerclement de Bastogne par les Allemands.

Ce matin, elle a rendu hommage au franc-parler de son célèbre grand-père : "Il disait des choses comme "salopards", ou encore "nettoyez nos chars avec leurs tripes", mais, c’était juste pour inspirer les soldats, car au fond de lui, il ne veut tuer personne," se souvient-elle. Helen Patton confie également que son grand-père était un homme entier, terrible et complexe, mais très bien préparé. "Il était rapide ! Il a libéré Bastogne très vite, alors de temps en temps, il a fait des fautes, mais pas souvent, il faut que je vous le dise. Il a préparé beaucoup. Il a toujours lu des livres d’histoire, de Napoléon, de César, et de Guillaume le conquérant. Nous ne sommes pas loin de Waterloo, et lui, il sait tout de cette bataille. Et, il a utilisé les stratégies des autres pour l’aider lui", raconte l’Américaine. Elle se souvient aussi que le général Patton était un enfant terrible, et dyslexique. Il était aussi très croyant, et lisait notamment la Bible. Mais contrairement à Hitler, il ne se serait jamais pris pour Dieu. " Hitler voulait remplacer Dieu. Mon grand-père aurait jamais fait ça. Oui, il était égoïste, mais pour lui, il n’était jamais numéro un".