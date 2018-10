Hélécine: Pascal Collin (UC) succède à Rudi Cloots comme bourgmestre

Dans la plus petite commune du Brabant wallon, deux listes principales s'affrontaient à nouveau: la liste UC du bourgmestre, emmenée cette fois par Pascal Collin (tendance CdH et MR), Rudi Cloots ayant décidé de quitter la vie politique locale, et la liste OCH (tendance PS, ex-VOUS) d'Hervé Maho. Cette dernière n'est pas parvenue à ravir la majorité à la liste UC. Elle lui grappille néanmoins un de ses neuf sièges, pour passer à cinq sur les bancs de l'opposition. Pascal Collin est premier en voix de préférence, avec 742 voix, suivi par Hervé Maho, avec 538 voix.

Une troisième liste se présentait à Hélécine, comme en 2012 : CH, Coquelicot Hélécinois. Son seul candidat, Renaud Carlot, a très légèrement amélioré son score, en passant de 52 à 58 voix.