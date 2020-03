Havré : une "rue scolaire" en test pour sécuriser les écoliers

En ce jour de rentrée, pas de voiture aux abords immédiats de l’institut Saint-Joseph d’Havré. Des panneaux "rue scolaire" ont été accrochés à des barrières nadar, des gardiens de la paix et la police sont également présents. Il s'agit d'une mesure en phase de test. Habituellement, dès 7h30, la petite rue du Château, est engorgée par les véhicules. L'école réclame depuis deux ans des améliorations.

Qu’est-ce qu’une rue scolaire ?

L'expression a fait son entrée dans le Code de la route en 2018. Elle fait référence à une chaussée, qui abrite l’entrée d’une école, et où la circulation des véhicules motorisés est interdite aux heures "de pointe", lorsque les élèves entrent et sortent de l'établissement. Objectif évident : limiter le trafic aux abords de l’école et améliorer tant la sécurité que la qualité de l’air.

"Le problème, ici, à Havré, c’est que les voitures viennent de deux endroits différents", explique Stéphanie Roland, la directrice de l’Institut Saint-Joseph. "D’abord de la rue Léon Flament. Ces voitures circulent en direction du Château. Mais du Château arrivent d'autres véhicules. Qui se retrouvent ensuite face à un sens interdit, et font demi-tour, sur le 'plateau'. Soit juste à l'endroit où nos élèves entrent et sortent de l'école".

Résultat : dans cette petite rue sans trottoir, des parents à pied se retrouvent au milieu de voitures qui circulent dans les deux sens. Il n'y a jamais eu d'accident grave, tout au plus quelques accrochages, mais les risques sont réels. Les lieux sont le théâtre d'un ballet incessant de voitures, qui s’arrêtent puis redémarrent après le claquement de portières de chaque élève déposé.