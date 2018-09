Havré : Installation de la fibre optique

Pour solutionner ce problème, la fibre optique débarque. Proximus a engagé une vaste opération d'équipement pour s'adapter aux demandes des clients. Et cela démarre dans les armoires de rues. Elles passent plutôt inaperçues, le long des routes, sur les places des village, mais ces boîtiers contiennent en fait des milliers de fibres optiques. Jean Michel Dierckx est technicien chez Proximus. Il sillonne la région wallonne pour équiper de nouvelles armoires de rues avec ce matériau ultra fin : "Chaque fil représente un foyer. Tous ces fils sont dans des câbles qui forment une grande boucle dans le quartier, ce qui permet aux clients de se raccorder... et d'obtenir une vitesse accrue. Pour vous donner un ordre d'idée : 20 000 communications téléphoniques peuvent se tenir de manière simultanée."

La galère

Changement radical pour ces habitants qui, jusqu'ici, rencontraient de gros problèmes de connexion, comme Béatrice : "C'était vraiment la galère. A se demander pourquoi cela n'arrive pas sur le réseau. Je me demandais si c'était la faute de mon ordinateur. C'était vraiment très compliqué."



Les usages évoluent. Les clients sont de plus en plus exigeants. Les comportements nécessitent une adaptation des équipements, explique Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus : "Dans un foyer, il y a de plus en plus de monde qui utilise internet. Les gens veulent des canaux haute définition pour regarder la télévision ou pour s'échanger des vidéos sur les réseaux sociaux ou simplement pour réaliser du télétravail."



Proximus consacre plusieurs milliards d'euros à la diffusion de la fibre optique en zone rurale.