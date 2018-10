Havelange 2018: Nathalie Demanet repart avec Ecolo

Nathalie Demanet, bourgmestre sortante, arrive en tête du scrutin communal à Havelange. Son alliance avec l'ancien bourgmestre Michel Collinge a récolté 41,57% des voix et 8 sièges devant la liste H2018, une liste citoyenne menée par Christine Botton, qui a obtenu 36,65% et six sièges. L'ancienne échevine avait récolté en 2012 le plus grand nombre de voix, mais le mayorat lui était passé sous le nez suite à l'alliance entre Nathalie Demanet et le groupe Ecolo. Cette fois-ci, plus de contestation possible. Nathalie Demanet a obtenu 987 voix de préférence contre 807 pour Christine Botton

En troisième position on retrouve Ecolo avec 21,78% des voix et 3 sièges.

Sans majorité absolue, Nathalie Demanet devait faire alliance pour conserver le mayorat. Dès le soir des élections, des négociations ont été menées en parallèle avec le parti vert et la liste de Christine Botton. Finalement c'est avec Ecolo que repart Nathalie Demanet. Dans un souci de continuité dit-elle. Ecolo, son partenaire de majorité avait mal pris l'alliance de la bourgmestre avec l'ancien bourgmestre Michel Collinge. Mais cette alliance a fait long feu...Ni Michel Collinge ni ses colistiers ne se retrouvent au conseil communal, leurs scores n'ont pas été à la hauteur explique la bourgmestre qui dit s'être basée sur les scores personnels.

la composition du collège est connue. la bourgmestre Nathalie Demanet aura comme attributions la Police et l'état-civil, l'urbanise, l'économie, le tourisme et les relations publiques. Marc Libert, la tête de liste Ecolo aura le PCDR, le Logement, l'Environnement, l'Energie et la Mobilité.