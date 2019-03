Hautrage: deux morts lors d'une course-poursuite avec la police

Deux personnes ont perdu la vie dans le canal, ce dimanche soir. Leur véhicule a plongé dans le canal, après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police. Une enquête est en cours.

Peu avant 23h, une patrouille de la police boraine aperçoit une camionnette à Saint-Ghislain. Son déplacement semble suspect, et la plaque ne correspond pas aux informations officielles. Les policiers décident de le contrôler. Dès qu'ils actionnent les feux bleus, la voiture prend la fuite. Arrivé route de wallonie, le véhicule fonce dans les barrières d'une entreprise, traverse le site industriel. Les fuyards veulent emprunter le pont, fermé à la circulation. Ils se dirigent vers les voies latérales. Manifestement ils ne connaissent pas les lieux et ignorent qu'il y a des quais de déchargement de péniche, un peu plus loin. Leur voiture tombe dans la Darse. Il est 23 h. Il fait noir. Deux occupants parviennent à s'extraire de la camionnette. L'un meurt dans l'eau, le deuxième, en hypothermie, est emmené à l'hôpital. Le troisième reste bloqué dans l'habitacle.

Le survivant sera entendu ce lundi en principe par la police. Les trois personnes concernées, âgées d'une trentaine d'années, sont originaires des pays de l'Est. Comme ils ne parlent pas français, la police n'a pas encore pu déterminer pourquoi ils avaient pris la fuite.